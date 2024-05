Napoli | con la pistola al tavolo del bar

(Di lunedì 20 maggio 2024) Aldi un bar armato. Con unanella cintura dei pantaloni. E’ successo a. Sono stati gli agenti della Squadra Falchi della squadra mobile a beccare un 22enne napoletano che era seduto aldi un bar nella zona di piazza Capuana, una delle più frequentate di. Quando il giovane si è accorto che i falchi stavano dirigendosi verso di lui, ha tentato una precipitosa fuga. Quella che ha dato il via a un inseguimento che ha impegnato non poco gli agenti, che sono, comunque, riusciti a raggiungere e bloccare il 22enne. Sul quale hanno trovato l’arma, un revolver 6,35, caricato con 3 pallottole e con la matricola abrasa. E’ stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione. L'articolo proviene da Dayitalianews.

