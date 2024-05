Napoli | accordo per l’acquisto di 20 nuovi tram prodotti in Turchia

(Di lunedì 20 maggio 2024)– E’ stato sottoscritto oggi a Palazzo San Giacomo, alla presenza del Segretario Generale del Comune di, l’Quadro per la fornitura di n.20bidirezionali. L’è stato sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali e la società turca aggiudicataria dell’appalto, Bozankaya Otomotiv Makina, con sede legale in Ankara. La gara di appalto, avente ad oggetto la fornitura di 20bidirezionali, era stata indetta a ottobre 2023. Il contratto diquadro prevede la conclusione di singoli contratti che, in funzione delle esigenze e delle disponibilità finanziarie del Comune di, verranno sottoscritti entro i prossimi 4 anni al costo di 2milioni e 700mila euro per ogni singolo ...

Ci siamo, a breve andrà in scena Udinese – Napoli, la società partenopea ha diramato la formazione ufficiale scelta da Calzona. Solo poco tempo e andrà in scena la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Le due compagini, poco più di un anno dopo, si risfideranno in quel campo che vide i partenopei conquistare il terzo scudetto della propria storia, sembra passata una vita. spazionapoli

Tramezzani ritiene Manna pronto per fare il ds del Napoli ma avrà un compito difficile. Pioli , Conte e Gasperini profili top. Napoli – Paolo Tramezzani , ex difensore e attuale allenatore dell’Istria 1961 in Croazia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per esprimere la sua opinione sul nuovo direttore sportivo del Napoli , Giovanni Manna, e sui possibili candidati per la panchina azzurra. napolipiu

Sul Golfo splendono le luci dei fuochi artificiali. Il Napoli ha appena vinto il suo secondo scudetto, la città è impazzita come da copione, la motonave Angelina Lauro al largo ospita la festa di calciatori e dirigenti. C’è anche Corrado Ferlaino, a bordo, che ha progettato il party in prima persona. È lì che, secondo la leggenda, sigilla una promessa con il giocatore che ha cambiato la sua vita e la storia del Napoli : dopo le bizze dell’estate precedente, Diego Armando Maradona dice al presidente di voler mettere la testa a posto. ultimouomo

Semafori impazziti alla Riviera, intervengono Comune e Anm: riprogrammati i dispositivi - Semafori impazziti alla Riviera, intervengono Comune e Anm: riprogrammati i dispositivi - Quattro semafori installati in successione per duecento metri tra i civici 81 e 55 della Riviera di Chiaia in confluenza con gli incroci con Arco Mirelli, piazza della Repubblica e Torretta con la ... napoli.repubblica

Linea 6, il metrò arriverà fino a Bagnoli e a Posillipo con ascensore a via Petrarca - Linea 6, il metrò arriverà fino a Bagnoli e a Posillipo con ascensore a via Petrarca - Al via la progettazione del prolungamento: costerà 21,3 milioni ed è stata affidata a un gruppo di imprese guidate dalla Metropolitana di ... napoli.repubblica

Napoli: accordo per la fornitura di 20 tram bidirezionali - napoli: accordo per la fornitura di 20 tram bidirezionali - (FERPRESS) – napoli, 21 MAG – E’ stato sottoscritto a Palazzo San Giacomo, alla presenza del Segretario Generale del Comune di napoli, l’Accordo Quadro per la fornitura di n.20 tram bidirezionali. L’a ... ferpress