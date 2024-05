Morto suicida Gianmarco Ceccani | cercò di salvare Emanuele Morganti dalla furia del branco

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 maggio 2024) È stato trovato privo di vita nelle prime ore di stamattina, lunedì 20 maggio, il 28enne. Una tragedia che ha lasciati sgomenti tutti i cittadini di Tecchiena, in provincia di Frosinone, già colpita qualche anno famorte di un amico fraterno di, il 21enne. I Carabinieri indagano sui motivi per i quali il 28enne si sarebbe tolto la vita – foto repertorio – Ilcorrieredellacittà.comLa morte del suo migliore amico lo aveva segnatoera stato pestato a morte nel 2017 da un gruppo di ragazzi, nonostantefosse intervenuto per difenderlo, non era riuscito a salvargli la vita. A seguire è stato il testimone chiave del processo a carico degli autori del pestaggio che provocarono la morte di ...