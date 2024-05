Morte Raisi -riunione urgente di governo

(Di lunedì 20 maggio 2024) 8.12 Iliraniano ha convocato oggi un "incontro" dopo l'annuncio delladel presidente Ebrahime del ministro degli Esteri del paese, coinvolti nell'incidente in elicottero nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale,dove sonoaltre sei persone.Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana Irna. La sedia occupata soli tamenteera vacante,drappeggiata con una fascia nera in memoria del presidente. Atteso l'annuncio dei tempi e dei dettagli dei funerali.

I media di Teheran confermano che il presidente iraniano Ebrahim Raisi, 63 anni, è morto in un incidente di elicottero. Raisi doveva raggiungere le zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, nella provincia dell’Azerbaigian orientale, dove ...

Pagina 544811 - sottopagina 1 - Pagina 544811 - sottopagina 1 - 20/05 07:20 morte raisi,Khamenei: Non ci sarà vuoto 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah, no a invasione 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah,no a invasione 19/05 22:45 Posticipo Serie A, Roma-Genoa 1-0 ...

IRAN: Presidente Raisi morto in incidente elicottero - IRAN: Presidente raisi morto in incidente elicottero - 7,30 - I resti carbonizzati dell'elicottero precipitato ieri in un terreno montuoso vicino al confine con l'Azerbaigian con a bordo il presidente iraniano Ebrahim raisi e il ministro degli Esteri ...

"Ora un grande problema di sicurezza interna: rischio colpo di stato": l'esperto Ispi su morte Raisi - "Ora un grande problema di sicurezza interna: rischio colpo di stato": l'esperto Ispi su morte raisi - Secondo il professore Pejman Abdulmohammadi, collaboratore dell'Ispi e docente dell'Università di Trento "L'80% degli iraniani non prova una grandissima tristezza per quanto successo". La minoranza ...