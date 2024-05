Morte Raisi - le reazioni dei leader internazionali

(Di lunedì 20 maggio 2024) Numerosi i messaggi di cordoglio a livello internazionale per ladel presidente iraniano Ebrahime del ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian. L'Unione Europea ha espresso condoglianze alle famiglie delle vittime tramite il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, mentre la Russia, tramite il ministro degli Esteri Lavrov, ha definitoe Abdollahian “veri amici di Mosca”.“era un amico e una persona eccezionale”, ha commentato invece il presidente venezuelano Maduro. Hamas ha espresso “piena solidarietà” all'Iran e Hezbollah, in una nota, descrivecome “un fratello maggiore e un protettore dei movimenti di resistenza"

