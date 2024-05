Morte Falcone? Perché le toghe sono colpevoli Martelli sbalorditivo | il racconto inedito di quella tragedia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Claudioha voluto ricordare i giorni trascorsi al ministero di Grazia e Giustizia con Giovanni. E lo ha fatto in una lunga e intensa intervista rilasciata al Corriere della Sera da cui emergono dettagli molto interessanti. “Quasi tutte le mattine veniva nel mio ufficio, si sedeva di fronte a me, prendeva fiato come faceva lui, tirava fuori il suo blocchetto di post-it e li attaccava sulla mia scrivania. C’erano spunti sugli argomenti più diversi. Da riforme complesse a piccoli grandi problemi di cui veniva a conoscenza”. Poiracconta la parte umana: “A lui piaceva fare scherzi. Per esempio toglieva la chiave mentre guidava l’auto. L’auto voleva sempre guidarla lui, era la sua mania. È morto anche per questo a Capaci: se si fosse seduto dietro, si sarebbe salvato. A volte la sera uscivamo a Roma. Ci mettevano ...

Rocco Scotellaro raccontato dal Professor Sebastiano Martelli al “Rotary Club Salerno Duomo”. - Rocco Scotellaro raccontato dal Professor Sebastiano martelli al “Rotary Club Salerno Duomo”. - “Il futuro del cinema è molto prossimo, poiché il cinema avvince tutte le classi sociali, come l’arte primitiva d’un mondo che è da venire”. Così sc ...

Claudio Martelli: «La mia scrivania era piena dei post-it di Giovanni Falcone. Toghe colpevoli per la sua morte» - Claudio martelli: «La mia scrivania era piena dei post-it di Giovanni Falcone. Toghe colpevoli per la sua morte» - L’ex ministro e il legame con il giudice ucciso dai clan: «Io e Giovanni Falcone costruimmo l’Fbi all’italiana. Credo non sia mai stato così felice come in quel periodo.Nessuno ricorda quel discorso d ...

Madre e figlio morti: "Uccisa a martellate". La Procura indaga per omicidio volontario - Madre e figlio morti: "Uccisa a martellate". La Procura indaga per omicidio volontario - L’arnese trovato accanto a uno dei corpi, nell’abitazione si cercano farmaci. Autopsie rinviate: l’uomo non presenta segni rilevanti. Si è avvelenato. .