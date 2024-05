Monza - qui c’è aria di vacanza Per il Frosinone tre punti salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Michael CuomoIn prima fila ci sono Di Gregorio in divisa di rappresentanza, e Colpani segnato dalle gocce di sudore. Non sono lacrime, ma poco ci manca. Raffaele Palladino è un passo indietro: tra lui e la curva - con lo striscione "Raffaele, Michele e Andrea, chi per la maglia ha lottato non verrà mai dimenticato" - c’è di mezzo la sua squadra, che raccoglie applausi e ringraziamenti nonostante l’ultimo saggio casalingo non sia finito come speravano da queste parti. Solo a richiamo esplicito, poi, l’allenatore ha raccolto l’abbraccio dei suoi tifosi, con i polsini della camicia slacciati perché così è più facile ringraziare e applaudire. Passa il, a cui basta un gol in avvio per imbarcare in stiva un bottino che vale tanto così per la permanenza nella categoria. Dall’altra parte, invece, i sorrisi c’erano a prescindere, ed è ...