Montecatini s’illude - Ruvo rimonta di forza Primo atto alla Tecnoswitc - ma la Fabo c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024)8072DI PUGLIA Contento 22, Jackson 16, Toniato 6, Leggio 8, Galmarini 12, Ghersetti 8, Eliantonio 6, Traini 2, Diomede, Mazic, Granieri ne. All. Rajola.Benites 5, Chiera 13, Natali 10, Arrigoni 12, Radunic 11, Dell’Uomo 11, Sgobba 7, Lorenzetti 3, Giancarli, Lorenzi ne. All. Barsotti. Arbitri: Guarino e Giovagnini. Note: parziali 19-20, 28-33, 50-56. BASKET Per oltre tre quarti laHeronsaccarezza il sogno di espugnare il PalaColombo didi Puglia e prendersi subito un vantaggio nella serie di semifinale playoff, poi lah fa lah e segna quasi 50 punti negli ultimi 16 minuti, ...