Modena Under 19 - arriva il bronzo Buchegger rientra dal Qata - è pronto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una grande prova a Città di Castello, un podio nazionale nella maggiore categoria giovanile possibile che impreziosisce una stagione già molto positiva per l’19 guidata da Andrea Asta e Marco Parenti, capace di vincere il titolo di campione regionale, qualificarsi appunto ai campionati nazionali e salvarsi senza troppi patemi in una Serie B di alta qualità. La ciliegina sulla torta éta ieri, colmeritatamente conquistato nella finalina contro Volley Treviso, vinta per 3-1.aveva vinto i quarti di finale contro Castellana Grotte (3-1) e in semifinale aveva ceduto ai Diavoli Rosa Brugherio (1-3). "Sono molto orgoglioso del percorso fatto da questi ragazzi durante la stagione – é il commento a caldo del tecnico, Andrea Asta –. È stata una annata complessa e piena di sfide, ma tutti insieme, ...

Ha avuto luogo domenica scorsa il concentramento under 19 valido per l’accesso alle final four regionali alla palestra Bonati, con protagoniste Niagara 4 Torri, Viserba e Anderlini Modena . Gli atleti ferraresi hanno cominciato battendo i ...

Modena è un osso duro: sta quasi sempre in vantaggio ma, alla fine, è Mordano a trionfare alzando la Coppa dei campioni regionali under 17 di Pallamano con il punteggio finale che recita sul tabellone 29-28. Quella dei ragazzi di coach Montanari ...

Catellani nuovo diesse del Modena

Tennistavolo, Cortemaggiore protagonista ai campionati regionali giovanili: undici medaglie - altre soddisfazioni sono arrivate nei campionati regionali disputati a San Felice sul Panaro (modena). Tra gli under 17 monologo nella gara di singolare per Pietro Calarco, che si aggiudica

Volley giovanile. Modena e Moma per il bronzo. Questa mattina le due finaline - Finali Nazionali under 19 e under 18 a modena: modena Volley e Moma Anderlini in lotta per il bronzo. Obiettivo migliorare risultati passati. Pallavolo giovanile modenese a caccia di medaglie, questa ...