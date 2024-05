Mo | Tajani - ‘lavoriamo per pace e stabilit - soluzione 2 Stati’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Nella riunione a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e i vertici dell’Intelligence “abbiamo fatto un’analisi della situazione e continuiamo a monitorare gli sviluppi anche in tutta l’area del Medio Oriente, dove c’è anche una presenza italiana. Noi continuiamo a lavorare per laà, per lae per laanche della crisi palestinese, con due popoli e due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, lasciando la sede del governo dopo la riunione convocata a seguito alla morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi. “Nei prossimi giorni sarà a Roma il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, che è anche il ministro degli Esteri: l’ho invitato, incontrerà il presidente del Consiglio e incontrerà me al ministero degli Esteri, quindi ...