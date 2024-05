(Di lunedì 20 maggio 2024) Tel Aviv, 20 mag. (Adnkronos) - Quattro persone sono state uccise in un attacco dell'Idf nel sud del. Lo hanno riferito iisraeliani, aggiungendo che poco dopo le sirene di intrusione di aerei ostili hanno suonato in tutto il nord di Israele.

"Onestamente faccio già fatica a seguire il caso di mia figlia e non ho seguito assolutamente quello di Chico Forti . Il profilo basso dipende da cosa si intende: il governo con noi ha avuto 11 mesi di profilo basso per fare tutto quello che era ...

"Onestamente faccio già fatica a seguire il caso di mia figlia e non ho seguito assolutamente quello di Chico Forti . Il profilo basso dipende da cosa si intende: il governo con noi ha avuto 11 mesi di profilo basso per fare tutto quello che era ...

Mo: media, '4 morti nel sud del Libano' - Mo: media, '4 morti nel sud del Libano' - Tel Aviv, 20 mag. (Adnkronos) - Quattro persone sono state uccise in un attacco dell'Idf nel sud del Libano. Lo hanno riferito i media israeliani, aggiungendo che poco dopo le sirene di intrusione di ...

GMO: l’Esercito israeliano ha impedito l’entrata di 3 mila camion di aiuti a Gaza - GMO: l’Esercito israeliano ha impedito l’entrata di 3 mila camion di aiuti a Gaza - Gaza - PIC. L'Esercito israeliano ha impedito a 3000 camion di aiuti di entrare nella Striscia di Gaza per due settimane, secondo una dichiarazione ...

La Ligue 1 contro l’omofobia Monaco-Nantes diventa lo spot peggiore: Camara copre il simbolo LGBT, Mohamed si rifiuta di giocare - La Ligue 1 contro l’omofobia Monaco-Nantes diventa lo spot peggiore: Camara copre il simbolo LGBT, Mohamed si rifiuta di giocare - Caos in Ligue 1. Nel giorno della lotta contro l’omofobia in Francia, la partita di campionato tra Monaco e Nantes diventa lo spot peggiore possibile. In particolare, sono due i calciatori che non si ...