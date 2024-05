Milei non si scusa per aver dato della corrotta alla moglie del premier spagnolo Sánchez e fa scoppiare una crisi diplomatica tra Argentina e Spagna

(Di lunedì 20 maggio 2024) Rischia di diventare un caso internazionale l’intervento del presidente dell’, Javier, che domenica a Madrid, durante la convention del partito di ultradestra Vox, hadel primo ministro, Pedro. Malgrado le pressioni e l’ondata di indignazione, il leader di Buenos Aires non sentirebbe “alcun bisogno di chiedere”. A spiegare le intenzioni di, è stato il ministro dell’Interno, Guillermo Francos, nel corso di un’intervista televisiva. Il funzionario del governo argentino, nonché uno dei fedelissimi del leader ultraliberista, ha provato a rigirare la frittata spiegando che “le aggressioni piuttosto sono venute dal ...

DIARIO ARGENTINA/ L’errore sulla giustizia che Milei ora rischia di commettere - DIARIO ARGENTINA/ L’errore sulla giustizia che milei ora rischia di commettere - ma con un incarico importantissimo dato a un giudice che solleva moltissimi dubbi dal punto di vista sia etico che morale. Non sono poche le voci che hanno gridato la loro protesta affinché milei non ...

Vox, Le Pen e Meloni: “Punti in comune”. Ma divise su Ursula - Vox, Le Pen e Meloni: “Punti in comune”. Ma divise su Ursula - Almeno per un giorno, i due gruppi della destra europea sono stati insieme. L’occasione è stata la chiusura della convention “Europa Viva 24”, organizzata a Madrid dal partito di ultradestra spagnolo ...

Dal palco di Vox l’argentino Milei dà della “corrotta” alla moglie di Sanchez. E Madrid richiama l’ambasciatrice a Buenos Aires - Dal palco di Vox l’argentino milei dà della “corrotta” alla moglie di Sanchez. E Madrid richiama l’ambasciatrice a Buenos Aires - La sparata dell'argentino milei alla convention di ultradestra a Madrid. Chiama "corrotta" la moglie del premier spagnolo Sanchez ...