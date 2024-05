Miccichè usava l’autoblu per fini privati - pure per accompagnare il suo gatto dal veterinario | divieto di dimora per il politico sotto inchiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Utilizzava l’auto blu per portare ildal. Inviava l’autista da Cefalù fino a Palermoper consegnare un bidone di benzina alla moglie rimasta in panne, peril suo factotum o per farsi portare due teglie di pasta al forno il giorno del suo compleanno. Sono queste le contestazioni avanzate dalla procura di Palermo Gianfranco Micciché, già ministro con Silvio Berlusconi e presidente dell’Assemblea regionale siciliana. All’attuale deputato regionale di Forza Italia è stata notificata oggi la misura cautelare deldia Cefalù: è indagato per peculato, truffa e false attestazioni.è accusato di aver utilizzato perpersonali l’auto che gli era stata assegnata per svolgere le funzioni ...

