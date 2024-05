Metro C - violenza sulla banchina della metro | 2 uomini picchiati e rapinati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 – Due indiani di 21 anni sono stati aggrediti a pugni, appena scesidallapolitana da quattro persone, i quali hanno sottratto loro telefono e soldi. E’ accaduto nella stazioneC Giardinetti, in via Casilina, a Roma. Sul posto era presente un vigilante che è riuscito a bloccare uno dei rapinatori. Poco dopo sono arrivati i poliziotti del commissariato Casilino che hanno quindi arrestato un egiziano di 18 anni per rapina aggravata in concorso. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere per individuare i complici. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...