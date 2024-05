Meteo - in arrivo un' ondata di maltempo | ecco dove e quanto dura

Dalle prime ore di questa mattina il maltempo sembra essersi allontanato dalla Lombardia. Resta rischio di precipitazioni nelle aree alpine, prealpine e le vicine pianure del Triveneto. Il fine settimana sarà più stabile anche se non ovunque: ...

Milano 19 maggio 2024 – Dopo i due giorni di Maltempo in Lombardia che hanno provocato diversi danni. Oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, una coda dell'ondata di Maltempo si farà sentire anche oggi , domenica 19 ...

Angelina Mango incontrerà i fan a Molfetta: ecco quando - Angelina Mango incontrerà i fan a Molfetta: ecco quando - Martedì 4 giugno, al Gran Shopping Molfetta, la cantautrice incontrerà i fan in occasione della pubblicazione del suo primo album in studio, la cui uscita negli store fisici e digitali è prevista per ...

Meteo, Ecco la data di quanto sarà Estate. Caldo galoppante. Occhio ad una spada di Damocle - Meteo, ecco la data di quanto sarà Estate. Caldo galoppante. Occhio ad una spada di Damocle - Finalmente si prospetta una possibile svolta nel prolungato periodo di maltempo che ha caratterizzato le ultime settimane. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, l’inizio ...

Meteo, un inizio di settimana burrascoso. Sottocorona avvisa: "Maltempo forte" - Meteo, un inizio di settimana burrascoso. Sottocorona avvisa: "maltempo forte" - Un fine settimana con qualche pioggia ma tutto sommato stabile lascia spazio a una nuova ondata di maltempo. Paolo Sottocorona, in diretta dallo ...