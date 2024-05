Meteo - allerta rossa in Lombardi - in arrivo nubifragi e piogge intense nella prossima notte tra Co -o, Varese e Milano

(Di lunedì 20 maggio 2024)ina per rischio idrogeologico e idraulico nelle prossime ore, tra Varesotto, Comasco, Brianza e Milanese. La Protezione civile di Regionea ha diramato poco prima delle 15 di oggi un bollettino diin cui legge che nel corso del pomeriggio di oggi 20/05 previsti rovesci e temporali, anche organizzati in ...

nuova allerta meteo a Milano . Dopo le piogge della settimana scorsa che hanno causato lo straripamento dei fiumi Seveso e Lambro, il tempo torna a guastarsi e per questo motivo è scattato un nuovo allarme. La protezione civile regionale ha diramato ...

Bologna, 20 maggio 2024 – Ancora Temporali in Emilia Romagna . Continuano le condizioni meteo rologiche avverse nella nostra regione con la prosecuzione del l’allerta meteo emanata ieri dalla Protezione civile insieme ad Arpae. Sono previsti ancora ...

Terzo giorno di fila con l' allerta ANCONA - maggio non vuole saperne di decollare, almeno dal punto di vista meteo rologico. Con le spiagge pronte per l'assalto dei bagnanti, manca Ancora ...

Allerta meteo per criticità idraulica e temporali - allerta meteo per criticità idraulica e temporali - E' tornata la pioggia a Parma. Ed è stata diramata un'allerta meteo valida dalle 00 del 21 maggio: si tratta di un'allerta gialla per criticità idraulica e temporali.

Pioggia, temporali e vento, codice giallo per tutta la Toscana - Pioggia, temporali e vento, codice giallo per tutta la Toscana - Firenze: Pioggia, temporali anche forti interesseranno buona parte della Toscana a partire dalle 12 di oggi, lunedì 20 maggio per tutta la notte e la prima mattinata di domani, martedì 21. Ai ...

Ancora instabilità atmosferica sulla Romagna: attese raffiche di vento, nuova allerta meteo - Ancora instabilità atmosferica sulla Romagna: attese raffiche di vento, nuova allerta meteo - La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta per vento, "arancione" sul crinale e "gialla" sul resto del territorio, e "gialla" per criticità idraulica ...