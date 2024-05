Meteo - allerta ross - a Bollate e Baranzate scuole chiuse martedì 21 maggio

(Di lunedì 20 maggio 2024)a per ilin Lombardia, adomani,21. Un messaggio diramato poco fa dall’Amministrazione comunale die diffuso attraverso i canali telematici, social, web, e messaggistica, segnala che “In seguito all’ “a” emessa dal Servizio Protezione Civile di Regione Lombardia, nel Comune di, solo per ...

Settimana prossima è in arrivo un vento fortissimo sulla nostra zona , che potrebbe causare seri problemi? Secondo alcuni siti di previsioni Meteo sì, secondo altri invece il vento ci sarà, ma non così forte e preoccupante. E le temperature? Secondo ...

Meteo, allerta rossa, a Bollate e Baranzate scuole chiuse martedì 21 maggio - meteo, allerta rossa, a bollate e Baranzate scuole chiuse martedì 21 maggio - Allerta rossa per il meteo in Lombardia, a bollate scuole chiuse domani, martedì 21 maggio. Un messaggio diramato poco fa dall’Amministrazione comunale di ...

Blitz antidroga a Bollate. Carabinieri e polizia Locale in azione per contrastare il degrado - Blitz antidroga a bollate. Carabinieri e polizia Locale in azione per contrastare il degrado - Blitz antidroga ieri mattina,17 maggio. I Carabinieri della Compagnia di Rho, del nucleo cinofili di Casatenovo e del 3° Reggimento “Lombardia”, e agenti ...