Meloni felice per un italiano | la lezione di Rita Dalla Chiesa alla sinistra su Chico Forti

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il casocontinua a far discutere. Da che tutti sembravano schierati per il rimpatrio del nostro connazionale, ora montano le polemiche dopo che è stato il governoa riportarlo a casa. In particolare, al centro della discussione, la visita del premier anon appena atterrato a Pratica di Mare. A Prima di Domani, il talk di Bianca Berlinguer su Rete 4, è intervenuta Maddalena Oliva. La vicedirettrice del Fatto Quotidiano, citando ironicamente il generale Vannacci, ha attaccato Giorgia: "Il problema è che è veramente un po' un mondo al contrario: una premier va ad accoglie a Pratica di Mare, con un volo di Stato pagato da noi contribuenti, un ostaggio, una vittima di un sequestro... Non certo un condannato definitivo. Il problema, per altro, è stata ...

L’ennesima occasione in cui mostrare il proprio volto livoroso. Questo è stato il rientro in Italia di Chico Forti , per la sinistra nostrana – gialla o rossa, politica e d’opinione che sia. A dimostrarlo ci sono le giravolte di queste ore: prima, ...

“La presidente Meloni ha fatto benissimo a darsi da fare per far rientrare un nostro connazionale condannato per omicidio, perché negli Stati Uniti si dà l’ergastolo, in Italia, per quei fatti, no. Ma fino a prova contraria Chico Forti è un ...

Chico Forti, Gomez: “Meloni ha accolto un assassino, è un messaggio devastante. A meno che non dica pubblicamente che è innocente” - chico Forti, Gomez: “meloni ha accolto un assassino, è un messaggio devastante. A meno che non dica pubblicamente che è innocente” - "Una squallida manovra elettorale, a meno che lei non sostenga pubblicamente che è stato condannato ingiustamente dagli Usa" ...

Meloni e l’Europa da cambiare. «Rifare lì ciò che ho fatto in Italia» - meloni e l’Europa da cambiare. «Rifare lì ciò che ho fatto in Italia» - L’obiettivo di una maggioranza di centrodestra. E su «detta Giorgia»: dovevo dire Sbirulino Chiedere agli elettori di scrivere sulla scheda soltanto il suo nome di battesimo, per lei non è un trucco: ...

Chico Forti nel carcere di Verona chiama madre e fratello: “Rischio di ingrassare, colpa del cuoco e del menu italiano” - chico Forti nel carcere di Verona chiama madre e fratello: “Rischio di ingrassare, colpa del cuoco e del menu italiano” - chico Forti oggi ha sentito telefonicamente l'anziana madre e il fratello, rassicurando sulle sue condizioni nel carcere di Verona.