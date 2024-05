Meloni e la polemica sul detta Giorgia sulla scheda elettorale | Dovevo mettere Sbirulino?

(Di lunedì 20 maggio 2024) «È un trucco che chieda di votarmi scrivendo il mio nome di battesimo? Questi dibattiti della sinistra non li seguo più, doveva dire”?». La presidente del Consiglio, ai microfoni di Mattino Cinque, risponde alle critiche scoppiate dopo che, nel comizio di Pescara del 28 aprile, aveva dato indicazioni agli elettori di scrivere semplicemente «per le Europee. E torna a spiegare: «L’ho chiesto perché la cosa di cui vado più fiera è che quando incontro le persone mi danno del tu e mi chiamano “”. Significa che il ruolo non ha creato distanza e che io sono ancora la persona del popolo che ero prima di diventare premier, questo infastidisce la sinistra radical chic, ma io sono fiera di essere del ...

Giorgia Meloni a tutto campo questa mattina (20 maggio) a Mattino 5. ““Voglio provare, cosa non facile ma affascinante, a rifare in Europa quello che abbiamo fatto in Italia” . Definisce “innaturale” l’alleanza tra Ppe, Pse e liberali e, quando ...

Meloni, alleare il centrodestra in Ue difficile ma si può fare - meloni, alleare il centrodestra in Ue difficile ma si può fare - (ANSA) - ROMA, 20 MAG - "I partiti di centrodestra sono partiti potenzialmente alleabili. Voglio provare, cosa non facile ma affascinante, a rifare in Europa quello che fatto in Italia, alleare partit ...

Meloni, confronto Tv dà fastidio, lo faremo in altri modi - meloni, confronto Tv dà fastidio, lo faremo in altri modi - (ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'idea di un confronto Tv con la segretaria del Pd è un'occasione persa perchè avrebbe "aiutato i cittadini a capire" le diverse proposte in vista delle elezioni europee e dunq ...

Elezioni Europee, a Salerno nasce il "comitato per Giorgia Meloni" - Elezioni Europee, a Salerno nasce il "comitato per giorgia meloni" - A Salerno è nato il "Comitato per giorgia meloni candidata per l'Europa". A presiederlo sarà Antonio Fasolino, mentre Giuseppe Fabbricatore ricoprirà il ruolo di segretario generale. "Attraverso il ...