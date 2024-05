(Di lunedì 20 maggio 2024)afferma di non conoscere leal suo ultimo film,. Come previsto,si è rivelato uno dei film più divisivi del Festival di Cannes. A quattro giorni dalla proiezione del film diin Francia, le opinioni si sprecano tra recensioni. L'unico a non essersi accorto di questa accoglienza contrastante sembra proprio il regista. In un'intervista a margine del festival,ha dichiarato di non aver riscontrato opinionisul film:"È ciò che dicono molte recensioni? Non le ho lette. Homolte buone recensioni ma ...

Cannes 2024, Kevin Costner commosso: 7 minuti di applausi per Horizon: An American Saga [FOTO e VIDEO] - Cannes 2024, Kevin Costner commosso: 7 minuti di applausi per Horizon: An American Saga [FOTO e VIDEO] - Il film, in un certo senso, sta al divo come megalopolis sta a francis Ford Coppola. Gli ci sono voluti trent'anni per realizzarlo e, finalmente, ha consegnato al pubblico il primo capitolo. I ...

Megalopolis, Francis Ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive" - megalopolis, francis Ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive" - Come previsto, megalopolis si è rivelato uno dei film più divisivi del Festival di Cannes. A quattro giorni dalla proiezione del film di francis Ford Coppola in Francia, le opinioni si sprecano tra ...

Francis Ford Coppola Slams Studio System Saying Their Job Isn't To Make Good Movies, It's To Pay Off Debt - francis Ford Coppola Slams Studio System Saying Their Job Isn't To Make Good Movies, It's To Pay Off Debt - francis Ford Coppola recently premiered his passion project megalopolis at the Cannes Film Festival, and during a press conference after the screening, the filmmaker talked about the state of the ...