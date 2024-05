Mbappé | speso mezzo milione di euro all’asta per un ritratto di Pelé

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Prima di lasciare Parigi direzione Madrid, Kylianha voluto farsi un ultimo regalo ed haben 520milaad un’asta di beneficienza organizzata dal Paris Saint-Germain per acquistare una tela con undi Pelè. Ilè firmato da Alexandre Hopare, giovane artista dell’Ile-de-France. L’asta per acquistarlo era partita da 5.000, secondo quanto riporta Le Parisien nella cronaca dell’aggiudicazione dell’opera. Alla serata di gala partecipavano tutti i giocatori e i dirigenti della squadra parigina. La tela, 2 metri per 1,5, è stata dipinta nel 2023 e raffigura un grande volto del leggendario o’ Rey. È stata una sfida all’ultima offerta frae Hakimi a far impennare la quotazione, con il capitano dei Bleus che alla fine ha avuto ragione ...