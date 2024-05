Mattarella | cordoglio per morte Raisi

(Di lunedì 20 maggio 2024) 12.19 "Esprimo il mioper ladel Presidente Ebrahim, del ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nella giornata di ieri", scrive. La premier Meloni esprime "solidarietà al governo e al popolo iraniano. Spero futura leadership s'impegni per stabilizzazione della regione". Il ministro degli Esteri Tajani:"Ci auguriamo che la nuova dirigenza iraniana lavori per il dialogo".

Milano, 64mila auto in sosta selvaggia in una sola sera. Le attiviste di Sai che puoi: “Più parcheggi No, troppe auto” - Milano, 64mila auto in sosta selvaggia in una sola sera. Le attiviste di Sai che puoi: “Più parcheggi No, troppe auto” - In 2mila hanno setacciato le vie della città per l'iniziativa dell'associazione "Sai che puoi" che negli scorsi mesi ha sviluppato un app per conteggiare le auto in sosta irregolare ...

Cordoglio del mondo per Raisi. Mattarella e Meloni, solidarietà al popolo iraniano - cordoglio del mondo per Raisi. mattarella e Meloni, solidarietà al popolo iraniano - Putin e Xi, il leader di teheran era 'un amico'. Houti ed Hezbollah, 'una perdita per il mondo islamico' (ANSA) ...

IRAN, CORDOGLIO MATTARELLA PER MORTE RAISI - IRAN, cordoglio mattarella PER MORTE RAISI - Roma, 20 mag - “Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nel ...