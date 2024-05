Mata Leão campione - Boars nuovamente sconfitti | si vola a Rimini per il tricolore

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLainterprovinciale per il secondo anno consecutiivo e, oltre ad essere l’unica squadra di basket di Benevento a vincere il proprio campionato quest’anno, stacca il pass per le finali scudetto didove cercherà di migliorare il sesto posto dello scorso anno. Anche quest’anno al secondo posto si classificano idi Avellino che stavolta però danno davvero del filo da torcere ai sanniti. La partita infatti è tiratissima fino a due minuti dalla fine e combattuta fisicamente fin dalle prime battute. Gli irpini conducono per buona parte della gara e danno l’impressione di avere qualcosa in più degli avversari, almeno nella parte iniziale della gara. Poi però gli uomini di capitan Puzio recuperano con la solita solidità difensiva e due tiri da 3 quasi ...

