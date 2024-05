Mascaria | su Rai 1 la vera storia di un uomo coraggioso e calunniato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 20 maggio 2024)In occasione della Giornata della Legalità 2024, giovedì 23 maggio Rai 1 trasmette in prima serata e in prima visione, tv movie liberamente ispirato ad una. “re” in siciliano significa tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile; in una parola: calunniare. Nel film il segno del sospetto finirà per annientare Pietro Ferrara (interpretato da Fabrizio Ferracane), il quale, dopo aver denunciato e fatto arrestare dei mafiosi, viene delegittimato moralmente dai suoi avversari, subendo per questo l’abbandono sociale, economico e istituzionale.: trama e cast Pietro Ferrara è un costruttore siciliano costretto a pagare il pizzo per poter lavorare. Un giorno, però, si fa coraggio e denuncia. E’ una rivoluzione: i mafiosi che lo ...