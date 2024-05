Martina Franca città gentile | il conferimento Firma del documento nel bosco Pianelle in presenza di scolaresche

La notizia è riportata da Repubblica. In un articolo è descritta l’ Intercettazione risalente a settembre 2021: una telefonata tra Aldo Spinelli, attualmente indagato nell’ambito dell’ Inchiesta su ipotesi di corruzione in Liguria , ed Ivana Semeraro , ...

Una pugliese resta in serie C, una retrocede in serie D. Oggi al “Veneziani” (ore 20,30) si affrontano Monopoli e Virtus Francavilla Fontana, ultima partita playout del campionato di Calcio di serie C girone C. All’andata le due squadre ...