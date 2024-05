Marta Fascina a un anno dalla morte di Silvio Berlusconi | Mi hanno strappato il cuore - un lutto così non si supera

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Mi hportato via la felicità. Mi hil. Non è stato unvissuto, è stata mera sopravvivenza. Unterribile non si, si...

Le parole dell’ultima compagna del Cavaliere Marta Fascina , ultima compagna di Silvio Berlusconi torna a parlare della morte del Cavaliere e non solo. In una chiacchierata rilasciata a Il Giornale ha parlato pure della sua infanzia. «Ho avuto la ...

(Adnkronos) – Sono giorni intensi e carichi di emozioni per Sarah Toscano, la giovane cantante di Vigevano che ha trionfato ad 'Amici di Maria De Filippi'. La notte della vittoria? "Non ho dormito", racconta Sarah in un'intervista all'Adnkronos, ...

Due donne hanno cercato su Facebook un donatore di sperma e l'uomo che ha risposto è lo stesso che 5 anni prima era già diventato padre di una figlia ...

Lui e lei che decidono di uscire insieme, ancora una volta, dopo il lavoro e di trascorrere la serata in quel locale a pochi metri da via Veneto passato alla storia delle cronache mondane. Lui e lei..

A Ovest Minnesota sotto di 20 inventa la più grande rimonta in una gara-7 Nba e batte i Nuggets a Denver: per il sesto anno di fila i campioni in carica non difenderanno il titolo. A Est fuori i Knick ...