(Di lunedì 20 maggio 2024)di, 20 maggio 2024 – E’ entrata nel porto didialle 8,20 di stamani, lunedì 20 maggio, laOne, nave della ong tedesca Soscon a70 persone. L’imbarcazione aveva soccorso tra giovedì e venerdì scorsi inel Mediterraneo meridionale in due diverse operazioni di salvataggio in mare: la prima con il recupero di 28 persone, la seconda soccorrendo altre 42 persone. Per il porto didisi tratta complessivamente del dodicesimo sbarco dal 2023, il terzo nel 2024. La naveOne era già stata al porto didi. In precedenza era giunta lo scorso 3 febbraio con a ...

Marina di Carrara, è arrivata la Humanity One. A bordo 70 migranti - Marina di carrara, è arrivata la humanity One. A bordo 70 migranti - Marina di carrara, 20 maggio 2024 – E’ entrata nel porto di Marina di carrara alle 8,20 di stamani, lunedì 20 maggio, la humanity One, nave della ong tedesca Sos humanity con a bordo 70 persone. L’imb ...

Humanity One con 70 migranti arrivata a Marina di Carrara - humanity One con 70 migranti arrivata a Marina di carrara - E' arrivata questa mattina al porto di Marina di carrara (Massa carrara) la humanity One, nave della ong tedesca Sos humanity con a bordo 70 migranti. La nave, entrata nello scalo apuano intorno alle ...

Humanity 1: 70 migranti pronti allo sbarco. Fra di loro due bambini di quattro e sei mesi - humanity 1: 70 migranti pronti allo sbarco. Fra di loro due bambini di quattro e sei mesi - Domani attraccherà nel porto di Marina di carrara la ong tedesca che ha effettuato due salvataggi nel Mar Mediterraneo ...