Marco Zurzolo apre Capua il Luogo della Lingua festival 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024). Sarà il musicista e scrittore, docente al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno,ad aprireil, mercoledì 22 maggio alle 18.30. La diciannovesima edizione delletterario, con la direzione artistica di Giuseppe Bellone, che coniuga iggi contemporanei nella città del Placitono, alza il sipario con una storia di musica. E lo fa nell’Auditorium Martucci del Gesù Gonfalone, dedicato al grande compositore e Maestro d’orchestrano. Con tutto il pubblico affezionato e la partecipazione del Liceo Musicale di“L. Garofano” incontreremo l’artista per parlare del suo ...

Tempo di lettura: 5 minutiSaranno quattro le giornate che daranno il via alla 19^ edizionedel “Capua il luogo della Lingua”, il festival letterario diretto da Giuseppe Bellone che dal 2005 celebra i linguaggi della cultura contemporanea nei luoghi ...

FEDERICO II -"Esplorazioni documentari e musica", evento conclusivo della X Rassegna del Cineforum in lingua originale del CLA - FEDERICO II -"Esplorazioni documentari e musica", evento conclusivo della X Rassegna del Cineforum in lingua originale del CLA - Saranno oltre 1000 gli studenti di scuola superiore che parteciperanno a ‘Esplorazioni documentari e musica’, l’evento conclusivo della X Rassegna del Cineforum in lingua originale del CLA, il Centro ...

