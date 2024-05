Marchetti | Se la Fiorentina vincesse la finale - il Torino andrebbe diretto in Conference

Giorgio Marchetti , vice segretario generale della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare della vicenda legata al numero di squadre italiane che possono giocare nelle coppe europee nella prossima stagione. Come già ...

Giorgio Marchetti , vice segretario generale della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare della vicenda legata al numero di squadre italiane che possono giocare nelle coppe europee nella prossima stagione. Come già ...

Napoli, la Uefa conferma: il nono posto può valere la Conference - Napoli, la Uefa conferma: il nono posto può valere la Conference - Se la fiorentina dovesse aggiudicarsi il trofeo si libererebbe una casella per le italiane, ma gli azzurri dovranno scavalcare il Torino in classifica ...

Da Firenze - Ora anche il Napoli tiferà viola in Europa - Da Firenze - Ora anche il Napoli tiferà viola in Europa - Anche Napoli e Torino faranno il tifo per la fiorentina in finale di Conference League. Perché, come afferma La Nazione, un eventuale successo dei viola nella finale di Atene del 29 maggio contro l’Ol ...

Marchetti (segretario generale Uefa): "Nona in classifica va in Conference se la Fiorentina vince e chiude ottava" - marchetti (segretario generale Uefa): "Nona in classifica va in Conference se la fiorentina vince e chiude ottava" - Dovesse la fiorentina di Vincenzo Italiano vincere la Conference League, il nono posto in questo momento conteso da Torino e Napoli sarebbe utile per staccare il pass per ...