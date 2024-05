Marc Marquez fatto fuori - l’ultima decisione lascia tutti a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 20 maggio 2024)praticamente è stato. Lapotrebbe cambiare le carte in tavola in sella alla Ducati. Ecco l’annuncio cheSappiamo benissimo, anche perché lo ha detto lui senza girarci intorno, che vuole una moto ufficiale per la prossima stagione., dopo aver testato le sue capacità, vuole tornare a lottare in maniera importante per il Mondiale.(Lapresse) – Ilveggente.itE la Ducati deve scegliere un uomo da affiancare l’anno prossimo a Pecco Bagnaia. I nomi in lista sono tre: Jorge Martin, Enea Bastianini e appunto. Non è una scelta semplice, anzi: iri da tenere in considerazione sono tanti, ...