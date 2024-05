Maltrattamenti aggravati nei confronti dei familiari | assolta 59enne del Vallo di Diano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Sa)- “Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione, il giudice monocratico del Tribunale di Lagonegro, Antonio D’Anello, ha assolto una donna di 59 anni, residente nel comune di Sant’Arsenio, accusata dineidei. La donna, assistita e difesa dall’avvocato cassazionista Michele Cuozzo, era finita a processo a seguito di una denuncia perneidella madre con la quale viveva. La donna infatti, era stata rinviata a giudizio dal Giudice per le indagini preliminari della Procura della Repubblica di Lagonegro, Giovanna Lerose, su richiesta del Pubblico Ministero, poiché secondo le accuse, avrebbe impedito alla ...

