Maltempo in Emilia Romagna - martedì 21 maggio scuole chiuse a Vignola

Maltempo, nubifragio sul Modenese: allagamenti a Vignola, Savignano e Marano Gazzetta di Modena - Maltempo, nubifragio sul Modenese: allagamenti a vignola, Savignano e Marano Gazzetta di Modena - MODENA. Dopo il temporale che ha colpito il Modenese nella serata di lunedì 13 maggio, in particolare nella zona tra Modena Est, Spilamberto e San Cesario, alle 18 di oggi - martedì 14 maggio - un alt ...

Si chiude la vela del parapendio, precipita e muore l'attore Massimo Madrigali: l'incidente è un giallo - Si chiude la vela del parapendio, precipita e muore l'attore Massimo Madrigali: l'incidente è un giallo - Il personale del Suem 118 ha tentato il tutto per tutto, ma per Massimo Madrigali, pilota esperto non c'era più nulla da fare. Il 55enne di Bologna ha perso la vita su un prato ...

Si chiude il parapendio, muore dopo un volo di venti metri - Si chiude il parapendio, muore dopo un volo di venti metri - Muore a 55 anni gettandosi col parapendio. La tragedia è accaduta i l 19 maggio sul Monte Avena, nel comune di Fonzaso, nel bellunese. Massimo Madrigali, bolognese di 55 anni, ha perso la vita in un ...