Ha accoltella to il padre probabilmente per difendere la madre . È accaduto a Caserta , dove un 17enne residente alle palazzine popolari di via Falcone, è stato arrestato dalla...

Madre e figlio morti in casa a Chiaravalle, cosa dicono i risultati delle autopsie - madre e figlio morti in casa a Chiaravalle, cosa dicono i risultati delle autopsie - Arrivano i primi responsi dall’autopsia eseguita sui corpi di Loredana Molinari, 78 anni, e Maurizio Bucciarelli, 54 anni, madre e figlio trovati morti il 15 maggio scorso nella loro abitazione a ...

Attentato incendiario nella notte ad Orani: due vetture in fiamme - Attentato incendiario nella notte ad Orani: due vetture in fiamme - Una squadra VVF della sede Centrale è intervenuta poco dopo la mezzanotte nel centro barbaricino in via Gonare per domare le fiamme che hanno coinvolto due autovetture appartenenti a madre e figlio re ...

Quando i bambini sono vittime dei giudici, la storia di una madre - Quando i bambini sono vittime dei giudici, la storia di una madre - Mamma Frida: "Con l'articolo 250 le donne entrano in un inferno, si dà diritto prioritariamente alla bigenitorialità con il cognome paterno" ...