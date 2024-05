Ma come ti permetti Isola dei Famosi - Luxuria asfalta Valentina Vezzali dopo il gesto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Sei infantile!”.deiperde la pazienza e sbrocca in diretta a uno dei naufraghi. È successo durante la puntata domenicale del 19 maggio 2024. Tutto accade a fine puntata quando si sta parlando di televoto ed eliminazione.abbiamo già raccontato ad avere la peggio è stata. C’è da dire che nella puntata di ieri, la famosa campionessa di scherma ha tenuto banco per gran parte della puntata. >> “Guardate lì dietro”.dei, alle spalle di Karina e Greta succede l’assurdo. In studio non se ne accorge nessuno Sin dall’inizio lasi è scontrata col gruppo dei naufraghi che per una settimana intera l’hanno messa da parte e le hanno rivolto dei pensieri non proprio ...