Livigno - nuova tappa del Giro d’Italia 2024 Ma salta lo Stelvio | orar - percorso e strade chiuse

(Di lunedì 20 maggio 2024)(Sondrio), 20 maggio– Una gara pazzesca, sabato 19 maggio: ben 222 chilometri da Manerba del Garda a, che ha visto un nuovo trionfo per Tadej Pogacar. Sulla montagna innevata con arrivo al Mottolino, in coda allapiù lunga e dura, lo sloveno è stato il solito imperdibile spettacolo: le luci in sala si sono spente a 15 chilometri dal traguardo, quando ha salutato gli uomini di classifica rimasti con lui e ha iniziato lo show, come d’abitudine annunciato. Uno alla volta si è divorato i reduci di un assalto a lunghissima gittata,Quintana a due chilometri dall’arrivo e da lì in poi ha fatto la sua passerella, mandando in delirio il muro umano che l’aspetta. E se oggi la Carovana rosa si concede una giornata di pausa, domani si riparte verso Santa Cristina in Val ...