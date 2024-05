Liverpool - arriva l’ufficialità | sarà Slot il nuovo tecnico del club

L’ormai ex tecnico del Feyenoord, Arne Slot si prepara a raccogliere l’ eredità pesante di Jurgen Klopp al Liverpool . Il tecnico olandese però trova ad Anfield Road le condizioni ideali per iniziare a lavorare e il merito è proprio del tedesco , che ...

L’allenatore del Feyenoord, Arne Slot, ha confermato che sarà lui a sostituire Juergen Klopp come allenatore del Liverpool. "Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale, ma non credo che vi arriverà come una novità il fatto che farò allenatore lì la ...