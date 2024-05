LIVE – Venezia-Reggio Emilia 40-42 | gara-5 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-5 deidellaA1di. Siamo giunti alla partita decisiva della, dopo chesi è aggiudicata-4 in trasferta al PalaBigi, pareggiando il colpo esterno della Reggiana in-1. Una partita, quella giocata 48 ore fa, segnata dal parziale di 21-31 nel primo quarto, un distacco che gli uomini di coach Priftis non sono riusciti a colmare completamente, nonostante unal cardiopalma in cui i lagunari hanno rischiato di subire la rimonta. Ora si torna in Veneto, per un testa a testa che vedrà solo una squadra ...