LIVE – Trapani-Verona 26-18 | gara-2 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA2di. L’atto che ha inaugurato laha visto la vittoria della formazione siciliana al termine di una partita equilibrata che ha visto anche due giocatori andare oltre i 20 punti, con Notae che ha chiuso a 23 e Devoe a 25. A risultare decisivo, di fatto, è stato il parziale del primo quarto, chiuso sul 28-17 in favore di, a cui i gialloblù hanno risposto nel secondo quarto (12-18), senza però riuscire a completare l’opera nel secondo tempo. In scena, quindi, la seconda partita al PalaShark, che si preannuncia altrettanto tesa ed emozionante, prima del ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Siamo giunti alla partita decisiva della Serie , dopo che Venezia si è aggiudicata gara-4 in trasferta al PalaBigi, pareggiando il ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Siamo giunti alla partita decisiva della Serie , dopo che Venezia si è aggiudicata gara-4 in trasferta al PalaBigi, pareggiando il ...

Il LIVE in diretta di Trapani-Verona , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . L’atto che ha inaugurato la Serie ha visto la vittoria della formazione siciliana al termine di una partita equilibrata ...

LIVE – Play Off Serie B 2023/24, Semifinali: segui in diretta gli aggiornamenti dai campi - live – Play Off serie B 2023/24, Semifinali: segui in diretta gli aggiornamenti dai campi - ROMA. Questa sera al via le Semifinali dei Playoff serie B 2023/24, sfide d'andata e ritorno che stabiliranno le due ...

Moviola Bologna Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Bologna Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Bologna Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 37esima giornata della serie A 2023/24 La Juve sfida il ... gli episodi da moviola della partita. BOLOGNA JUVE ...

DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Juventus 1-0: live report, formazioni e dettagli - DIRETTA ONLINE - serie A, Bologna-Juventus 1-0: live report, formazioni e dettagli - BOLOGNA - Bologna-Juventus, 37° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.