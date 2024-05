LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | tra poco in azione Parlati negli ottavi dei -73 kg Aumenta l’attesa per Manzi

Leggi tutta la notizia su oasport

12.04 Golden score tra Heydarov e Cases Roca. Uno shido cadauno nei tempi regolamentari. 12.04 Sul tatami 2 inizia ora la sfida tra Boushita e Khyar, che precede l'incontro di Elios. 12.03 Shido anche per Cases Roca a meno di un minuto dal termine dei tempi regolamentari. 12.01 Shido per l'azero. 12.00 Momo Tamaoki è la seconda semifinalista dei -57 kg. Battuta Munkhtsedev. 11.59 Sul tatami 3 è in corso la sfida tra Heydarov e Cases Roca, che precede l'incontro di11.59 Questo il tabellone dei -73 kg allineato aglidi finale: POOL A AZE Hidayat HEYDAROV-ESP Salvador CASES ROCA BRA Daniel CARGNIN-ITA ManuelPOOL B UZB Murodjon YULDOSHEV-GER Igor WANDTKE MGL Erdenebayar BATZAYA-ROU Ioan DZITAC POOL C UZB Shakhram ...