LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | si parte alle 8 3 - l’Italia punta su Toniolo e Manzi

(Di lunedì 20 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Andiamo a vedere le composizioni dei tre tabelloni, iniziamo con quello dei -57 kg femminile. POOL A CAN Christa DEGUCHI-BEL Mina LIBEER GER Seija BALLHAUS- TUR Ozlem YILDIZ -GUI Mariana ESTEVES ISR Timna NELSON LEVY- GBR Lele NAIRNE-CRO Tihea TOPOLOVEC ARG Brisa GOMEZ-GEO Nino LOLADZE -BUL Ivelina ILIEVA POOL B SRB Marica PERISIC-UAE Altantsetseg BATSUKH IND Yamini MOURYA-MGL Ichinkhorloo MUNKHTSEDEV -RSA Jasmine MARTINITA Veronica– TKM Maysa PARDAYEVA-JPN Momo TAMAOKI PAN Kristine JIMENEZ-FRA Faiza MOKDAR POOL C CAN Jessica KLIMKAIT- FIN Pihla SALONEN-NED Julie BEURSKENS CHN Qi CAI-POL Arleta PODOLAK GER Pauline STARKE- MGL Enkhriilen LKHAGVATOGOO-AUT Laura KALLINGER FRA Priscilla GNETO-USA Mariah HOLGUIN POOL D KOR Mimi HUH-AIN Daria KURBONMAMADOVA AZE Acelya TOPRAK-KAZ Bakyt ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Judo . Dopo una prima giornata trionfale per l’Italia si torna sul tatami ad Abu ...

La diretta testuale di Palermo-Venezia , match dello stadio Renzo Barbera valevole per l’ andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023 / 2024 . I rosanero di Michele Mignani sono reduci dalla bella vittoria per 2-0 ...

Port view, il porto di Genova in diretta nel mondo 24 ore su 24 - Port view, il porto di Genova in diretta nel mondo 24 ore su 24 - Quindi, guardando quello che che si vede dalla Terrazza Colombo, l’idea è stata quella di dotare Genova di qualcosa che non c’è a livello internazionale, e cioè di far andare il porto in diretta live ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Toniolo e Manzi - live Judo, Mondiali 2024 in diretta: l’Italia punta su Toniolo e Manzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della seconda giornata dei ...

RFV, La programmazione odierna: live dalle 7 alle 20:30 - RFV, La programmazione odierna: live dalle 7 alle 20:30 - Prosegue anche oggi il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 07:00 alle 09:00 Andrea Giannattasio si occuperà ...