(Di lunedì 20 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il giovane capitolino è reduce dal Masters 1000 di Roma, in cui si è arreso in tre parziali nel secondo round disputato contro l’americano Sebastian Korda. L’urna gli ha riservato il top novanta russo, che quest’anno ha preso parte ad appena tre appuntamenti ufficiali per via dei problemi fisici. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, alla pesantezza di palla del trentenne sovietico, che tre anni fa è stato capace di raggiungere la semifinale agli ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Karatsev , incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra 2024 (terra battuta). Il giovane capitolino è reduce dal Masters 1000 di Roma, in cui si è arreso in tre parziali nel secondo ...

LIVE – Cobolli-Karatsev, primo turno Atp Ginevra 2024: RISULTATO in DIRETTA - live – cobolli-karatsev, primo turno Atp Ginevra 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di cobolli-karatsev, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra 2024.

Tabellone Atp Ginevra 2024: Djokovic e Ruud i primi due del seeding, per l'Italia presente Cobolli - Tabellone Atp Ginevra 2024: Djokovic e Ruud i primi due del seeding, per l'Italia presente Cobolli - Presentazione e tabellone del torneo Atp 250 di Ginevra che vede un solo azzurro al via, ovvero Cobolli, con Djokovic testa di serie numero 1 ...

LIVE Bolelli/Vavassori-Koolhof/Mektic 6-4, 6-2, ATP Roma 2024 in DIRETTA: super prestazione, azzurri in semifinale! - live Bolelli/Vavassori-Koolhof/Mektic 6-4, 6-2, ATP Roma 2024 in DIRETTA: super prestazione, azzurri in semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta live del quarto di finale di doppio maschile dell'ATP 1000 ...