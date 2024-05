Lite tra genitori - il figlio 17enne accoltella il padre

(Di lunedì 20 maggio 2024) CASERTA – Unhato il, probabilmente nel tentativo di difendere la madre. L’incidente è avvenuto a Caserta, nelle palazzine popolari di via Falcone. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. “Non ce la facevo più” ha dichiarato il ragazzo agli agenti in Questura, dove è arrivato a testa bassa e visibilmente scosso. Il, 48 anni, ferito al petto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta e operato; le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Dalle indagini condotte dalla squadra volante della Questura e dalla Squadra Mobile, è emerso che il ragazzo, uno studente da poco diciassettenne, sarebbe intervenuto durante unaaccesa tra ile la madre. Nel tentativo di difendere la madre ...

