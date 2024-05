L’imprenditore Armando Tortolani ucciso a coltellate | forse una lite sfociata in tragedia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Domenica 19 maggio, una tranquilla località nel cuore dell’Italia è stata scossa da un tragico evento., un imprenditore di 42 anni, è stato brutalmente assassinato a Villa Latina, vicino a via Pacitti, a brevi distanze dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, il signorè stato colpito all’addome con un’arma da taglio, una ferita fatale che non ha lasciato scampo alla vittima. Nonostante l’intervento dei soccorsi, la gravità delle ferite ha determinato un esito letale in breve tempo. Le ipotesi:unaa scatenare il moto di violenza Le circostanze che hanno portato a questa violenta aggressione sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Le indagini preliminari suggeriscono che l’omicidio possa essere il risultato di una ...

