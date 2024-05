L’IA per la scuola sarà molto più di un copia e incolla

Mobilità docenti 2024: non ho avuto trasferimento interprovinciale, mentre collega con meno punti ha ottenuto passaggio ruolo. Perché - Ordine movimenti L'ordine dei movimenti, in ciascuna delle tre succitate fasi, è indicato nell'... circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in ...

Scuole, all'istituto turistico Vittone di Chieri nuovi controlli alla scala di sicurezza - ... per la comunicazione; per le arti, la musica e il teatro; per l'... oggi un elegante b ia nco e gr i gio, su cui spicca il logo della ... su cui spicca il logo della scuola, disegnato dagli allievi e ...