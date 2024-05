L’errore antistorico di sminuire le responsabilità degli italiani nella Shoah

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) È stato il settennato di Carlo Azeglio Ciampi a inaugurare i discorsi presidenziali in occasione del 27 gennaio. Interventi solitamente brevi, quelli di Ciampi, in cui la condanna delle leggi razziali del 1938, quando presente, quasi mai si è affiancata alla citazione esplicita del termine «fascismo» e mai è nominata la Repubblica sociale italiana, così che la stagione antisemita appare orfana del suo mandante politico e ideologico. Solo nel discorso del 2005 Ciampi utilizzerà il sintagma «leggi razziali fasciste del 1938» interpretate, sulla scia del messaggio neo-patriottico e neo-risorgimentale che tanto ha segnato il suo impegno pubblico, come «il più grave tradimento del Risorgimento e dell’idea stessa della nazione italiana». I colpevoli, tuttavia, sono altrove: «Ricordiamo i colpevoli: l’ideologia razzista di Hitler» – dirà Ciampi nel 2004 – mentre «coloro che resero possibile ...