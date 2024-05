Leghisti massacrati durante il volantinaggio da sette persone | cosa trovano a casa degli aggressori

I militanti della Lega presi a bastonate mentre distruibiscono volantini - I militanti della Lega presi a bastonate mentre distruibiscono volantini - L'aggressione domenica a Rivoli. Denunciati due ragazzi di 17 anni e un uomo di 34: secondo gli investigatori facevano parte del commando che ha portato a termine il pestaggio. Ma il movente potrebbe ...

Attivisti Lega picchiati per volantinaggio a Rivoli/ Fratello e nipote candidata Kazachkova presi a bastonate - Attivisti Lega picchiati per volantinaggio a Rivoli/ Fratello e nipote candidata Kazachkova presi a bastonate - Rivoli (Torino) aggrediti due attivisti della Lega: presi a bastonate fratello e nipote della candidata Kazachova alle Amministrative 2024. Le reazioni ...

Leghisti aggrediti, la politica non c'entra - leghisti aggrediti, la politica non c'entra - Non ci sarebbe matrice politica nell’aggressione subita ieri da due militante della Lega di Rivoli, popoloso comune alle porte di Torino, mentre erano impegnati in un volantinaggio elettorale in via D ...