Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di lunedì 20 maggio

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024. Ariete Inizia il mese dei Gemelli, un mese che porta nuovi entusiasmi nella vostra vita e nuove possibilità nel lavoro, professione, affari. E se ci saprete fare, cosa di cui non dubitiamo,avrete già questa settimana un colpo di fortuna. Marte in aspetto con Plutone è molto importante per voi e per lo Scorpione, perché siete entrambi governati da questi due pianeti. Esperti di raffinate e anche morbose “tecniche” passionali, astute azioni in affari. Toro I bimbi che nascono entro le ore 14:59 sono del Toro, poi il Sole entra in Gemelli ma nel vostro segno restano Mercurio e ancora per poco Venere ...