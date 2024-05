Le Relazioni Difettose – Sto con l’uomo dei sogni ma ho baciato un altro Cosa non va in me?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 20 maggio 2024) Cara Ester, ecco la mia storia incasinata. E con storia incasinata, intendo letteralmente la storia della mia vita. Ma cercherò di concentrarmi sugli ultimi avvenimenti. Atelofobia: come gestire la paura di essere imperfetti X Ho 29 anni, sono fidanzata dalla scorsa estate con un ragazzo meraviglioso, che non mi fa mancare nulla, sotto qualsiasi aspetto. È la persona che cercavo, non c’è dubbio, e io mi sento al ...