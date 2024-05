Le prossime sneaker di culto potrebbero essere davanti ai vostri occhi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nel 2024 ledi successo spuntano come i funghi e in posti molto più strani del solito Foot Locker. Non è un caso che uno strano zoccolo francese da giardinaggio stia avendo un successo clamoroso. Anche fra molti dei lettori di GQ, nomi come Merrell e Salomon si sentono quasi quanto Nike e adidas. Visto quanto possonobizzarri i fan delleal giorno d'oggi, era solo questione di tempo prima che i più, soprattutto uomini, scoprissero Keen, un brand di calzature da outdoor, noto fin dagli anni Ottanta ai patiti del trekking. Ora il marchio si sente pronto a prendersi il centro della scena, grazie a due modelli assolutamente invidiabili, Jasper e Uneek.Le Jasper sonoispirate al climbing, provviste di lacci che vanno dalla tomaia alla punta. Sono più aggressive delle classiche Nike da tennis, ...

