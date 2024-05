Le cause possibili dell' incidente all' elicottero di Raisi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sarà difficile sapere con esattezza la causaaccaduto all’del presidente iraniano Ebrahim, la cui morte è stata confermata questa notte, cioè prima mattina in Iran: dalle ricostruzioni parrebbe che il Bell 412 sul quale viaggiava insieme con altre nove persone sia precipitato in una zona impervia nei dintornia valle di Dizmar, al confine con l’Azerbaijan. Stando alle ricostruzioni dei bollettini meteorologici e alle immagini trasmesse dai primi soccorritori, nella zona era presente pioggia e una fitta nebbia, e questo potrebbe aver contribuito alla tragedia. Le parti del relitto, quasi completamente carbonizzato, paiono raccolte in poco spazio contro un rilievo boscoso la cui quota, circa 1.900 metri, non è ancora tanto elevata da costituire una limitazione neppure ...